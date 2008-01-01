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Опасные явления на юге Европейской России

ИА "Метеоновости" / 14:20 Среда, 26 февраля



Циклон, испортивший в понедельник погоду на юге европейской России, теряя активность, держит путь за Волгу. Помимо сильных дождей и снегопадов прохождение циклона в начале недели сопровождалось усилением ветра местами до 25 м/с, в Крыму, Калмыкии, Северной Осетии-Алании, Чеченской Республике до 27 м/с. В Крыму (Ай-Петри) и в Кабардино-Балкарии (Эльбрусский район, амс Тырныауз) максимальные порывы ветра достигали 34 м/с, в Ставропольском крае 29 м/с. Днем 25 февраля в Центральном и Лазаревском районах муниципального образования Сочи над морем, на удалении от берега наблюдались зарождающиеся смерчи, не достигшие поверхности воды; в горах комплекса "Красная Поляна" были зарегистрированы две самопроизвольно сошедшие лавины, одна из которых достигла критерия ОЯ, т.к. пересекла официальную горно-лыжную трассу.



По данным МЧС России из-за разгула стихии местами были оборваны линии электропередач, частично сорваны кровли жилых домов, поломаны деревья.



В ставропольском крае 25 февраля при сильном ветре отмечались пыльные бури. В 10 населенных пунктах электроснабжения лишились около 20 тысяч домов, были повреждены кровли зданий, поломаны деревья. Больше всего от разгула стихии пострадали Ставрополь, Зеленокумск, Георгиевск, Будённовск, Пятигорск. Медицинская помощь потребовалась двум жителям ( в Пятигорске и Будёновске). Угрозы их жизни нет.



27 февраля в Южном Федеральном округе еще ветрено ( в особенности на побережье), в районе Сочи до 19 тепла. К пятнице ветер ослабеет, а температура немного понизится. До 20 градусов завтра и в Ставрополе и ветер уже не такой сильный. К 29 увеличится вероятность осадков и понизится температура.



В Крыму, после кратковременного улучшения погоды, уже завтра 27 февраля во второй половине дня дождь, усиление ветра местами до 25 м/с, 10-15 тепла. В пятницу вновь небольшая передышка, а в последний зимний день дождь, порывистый ветер и понижение температуры до +4,+9 градусов. / meteonovosti.ru /



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