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Новости погоды


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Рекорды осадков


ИА "Метеоновости" / 15:12 Среда, 26 февраля

  Два разных циклона стали причиной сильных снегопадов в Мурманске и Самаре. На Кольский полуостров атмосферный фронт североатлантического циклона принес 25 февраля сильные снегопады, метели и порывистый ветер На побережье Мурмана порывы ветра достигали 26 м/сек, а в Мурманске за сутки выпало 10 мм осадков, что явилось рекордом для этого дня ( предыдущий был в 2018 году, тогда выпало 6,8 мм осадков). Всего же за 25 дней февраля количество выпавших осадков в Мурманске составило 44 мм, что более чем в 2 раза превысило месячную норму.

Другой циклон принес сильный снег в Самару. За сутки там выпало 10,8 мм осадков, что составило почти треть месячной нормы. Предыдущий рекорд осадков был в 1968 году, тогда за сутки выпало 7,0 мм. А за 25 прошедших дней февраля в Самаре выпало 38 мм осадков, что чуть больше 90% месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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