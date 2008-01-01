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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 26 февраля

  В 15 часов в Москве облачная погода, осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха в административных округах: Центральном 1,2..2,4 градуса; Северном 0,5..1,6 градуса, Северо-восточном 0,5..1,7 градуса, Восточном 0,7..1,1 градуса, Юго-восточном 1,0..2,1 градуса, Южном 0,7..1,3 градуса, Юго-западном 0,3..1,3 градуса, Западном 0,6..1,4 градуса, Северо-западном 0,5..1,2 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура 0,5..0,8 градуса. На территории Новой Москвы осадки в виде снега, температура воздуха 0,5..2,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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