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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:31 Среда, 26 февраля



Погоду в столичной области будет определять теплый фронт атлантического циклона с центром над Балтикой. При сплошной облачности местами будут приниматься небольшие осадки. Температура воздуха в Москве 0..+2 градуса, по области -1..+2. Ветер южный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 90-95%. / meteonovosti.ru /



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