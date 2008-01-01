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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:28 Четверг, 27 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области -2..+3 градуса. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 732 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 85%.



В Москве и области ожидается влажная погода с выраженным дефицитом кислорода в воздухе, что может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. У них не исключено возникновение беспричинного тревожного состояния, нарушение сна, снижение физической и умственной работоспособности. Это может сопровождаться выраженными клиническими проявлениями: повышением артериального давления, нарушением сердечного ритма и приступами стенокардии, мигренями, нарушениями вегетативной нервной системы (неврозы, депрессия и др.). Часто при такой погоде обостряются хронические заболевания суставов и органов дыхания. Но основным неблагоприятным фактором будет низкий фон атмосферного давления. Хуже всего придется метеозависимым людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах. Не дожидаясь ухудшения самочувствия. Следует заранее принять лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом. / meteonovosti.ru /



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