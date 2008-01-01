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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:10 Четверг, 27 февраля

  Февраль подходит к концу, а погода так и не приходит в согласие с календарем. Вот и нынешним днем 27 февраля атмосферный фронт североатлантического циклона принесет в столицу осадки и очередную порцию тепла, низким будет и атмосферное давление (около 732 мм рт. ст.). Так, максимальная температура воздуха составит +1..+3 градуса, что далеко до абсолютного максимума температуры. Он состоялся в 1989 году и был равен +8,3 градуса. Это значение максимальное не только для 27 февраля, но и для всего месяца. А самой холодной была ночь 1896 года, когда температура опускалась до -25,8 градуса. Сильным снегопадом отметилось 27 февраля 1957 года, когда выпало более 15 мм осадков.

В прошлом, 1919 году температура начала понижаться, и минимальное ее значение составило -5,2 градуса, а максимальное -1,5 градуса, осадков не было, а высота снега составила 26 см. / meteonovosti.ru /
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