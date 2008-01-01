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В Крыму продолжается погодная чехарда

ИА "Метеоновости" / 10:26 Четверг, 27 февраля



В начале недели активный циклон из Европы принес штормовую погоду в южные районы Европейской России. Дожди в Крыму были не такими уж сильными, зато ветер разгулялся на славу - на перевале Ай-Петри отдельные порывы достигали ураганной силы в 34 м/с.



Не успела атмосфера немного успокоиться, как на полуостров начал "давить" другой атмосферный вихрь, с центром над Балтикой. В среду в Крыму было сухо, но ветрено, местами (в том числе и в Симферополе) порывы ветра превысили 20 м/с. Причиненные неудобства атмосфера частично компенсировала высокой температурой - в Симферополе столбики термометров добрались до отметки +17.



Погодная чехарда будет продолжаться до конца недели. В четверг, 27 февраля, ожидается сильный юго-западный ветер 15-20, порывами до 25 м/с, днем все еще тепло, +11..+14. В ночь с четверга на пятницу при прохождении атмосферного фронта с запада пройдут дожди. Днем в пятницу распогодится, ветер начнет стихать, но за фронтом станет прохладнее на 4-5 градусов. В субботу небольшой заполняющийся циклон с запада разведет сырость, ветер усилится до 10-15 м/с.



А первый день весны порадует солнцем, днем +7..+10, ветер от слабого до умеренного. / meteonovosti.ru /



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