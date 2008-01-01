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Небывалое тепло на севере Сибири и Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 11:46 Четверг, 27 февраля



Нынешней зимой температурная аномалия и многочисленные рекорды - не редкость. Причем не только для европейской территории, но также для Сибири и Дальнего Востока. В минувший день, 26 февраля, аномально высокая температура, превышающая привычные значения на 14-16 градусов, наблюдалась на севере Сибири и Якутии. И большинство рекордно высоких значений тоже расположилось именно здесь. На Таймыре зима совсем не ощущается, на мысе Стерлигова термометры показали -3,5 градуса, добрался теплый воздух и до Якутии. В Тикси было -8,3 градуса, на острове Котельном -4,7 градуса. В Саскылахе -4,8 градуса. Очень теплый воздух добрался также до центральных и южных улусов, где также не обошлось без температурных рекордов.



В ближайшие дни преобладание теплого воздуха в Якутии и на севере Сибири сохранится, впереди очередные температурные рекорды. / meteonovosti.ru /



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