

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Какой погодой завершится масленичная неделя в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:04 Четверг, 27 февраля



зиму. В этом году с этого дня начинается и календарная весна. Но погода в столичном регионе давно уже весенняя. Поэтому солнцем и теплом москвичей не удивить!



В пятницу столичный регион еще останется во власти очередного атлантического циклона с центром Ленинградской областью. А к выходным он, под натиском гребня Азорского антициклона сместится Архангельск. Атмосферное давление станет расти, в облаках появятся сначала "робкие", а затем и значительные просветы. И существенных осадков не ожидается.



В пятницу, 28 февраля, в Москве еще облачно, местами могут собраться небольшие осадки. Ночью минимальная температура в городе -1..+1 градус, по области -3.. +2. Днем усилится западный ветер, воздух в Москве прогреется до +1..+3 градусов. Средняя суточная температура воздуха превысит норму почти на 5 градусов.



В субботу, 29 февраля, на периферии антициклона существенных осадков не ожидается, но будет довольно ветрено, 7-12 м/с. Ночью будет подмораживать до 0..-2, по области до -5 градусов. А днем уже привычные для Москвы +1..+3 тепла.



В воскресенье, 1 марта, праздник провода Зимы будет раскрашен не только блинами, но и солнцем, и весенним теплом. Фон температуры будет соответствовать последней декаде марта.



И есть надежда, что и в дальнейшем, победное шествие весны в столичном регионе продолжится! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



