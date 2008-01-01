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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:36 Четверг, 27 февраля



В 12 часов в Москве облачная погода, осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,2..2,8 градуса; Северном 1,5..2,6 градуса, Северо-восточном 1,0..2,3 градуса, Восточном 1,1..1,7 градуса, Юго-восточном 0,8..2,0 градуса, Южном 0,8..2,3 градуса, Юго-западном 0,8..1,8 градуса, Западном 0,7..2,1 градуса, Северо-западном 1,5..2,7 градуса.



В Зеленограде слабый дождь, температура 1,4..1,7 градуса. На территории Новой Москвы осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха 0,8..1,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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