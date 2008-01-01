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Новости погоды


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Сильный снег обрушился на Псковскую область


ИА "Метеоновости" / 13:37 Четверг, 27 февраля

  На пути следования очередного циклона с Северной Атлантики оказалась Псковская область. 26 и ночью 27 февраля на регион обрушились сильные снегопады. В отдельных районах выпало до 14 мм осадков. После столь обильного снегопада сугробы обычно вырастают на 13-15 см. Но в нынешнем году температура воздуха даже на северо-западе превышает привычные показатели. Поэтому выпавший снег днем начал таять. Несмотря на то, что во Пскове и других городах ведется активная уборка снега, ситуация на дорогах остается непростой. Автолюбителям следует быть максимально внимательными во избежание аварий. Нелегко приходится и пешеходам, поскольку снег превратился в грязную кашу.

В ближайшие дни ожидается небольшой и умеренный снег, температура воздуха в течение суток 0..-5 градусов. / meteonovosti.ru /
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