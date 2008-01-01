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Шторм "Фердинанд" постепенно ослабевает

ИА "Метеоновости" / 14:04 Четверг, 27 февраля



Тропический шторм, получивший имя "Фердинанд", зародившийся на юге Индийского океана, постепенно смещается в направлении Австралии. Но на данный момент материку ничто не угрожает. Шторм разрушится, не достигнув побережья. Так, 26 февраля ветер в урагане достигал 43 м/с, а порывы 62 м/с. 27 февраля ветер стал стихать. Скорость его снизилась до штормовых значений, 28 м/с, а порывы достигали ураганной силы, 38 м/с. По прогнозу синоптиков, 28 февраля ветер еще немного ослабеет. Следует отметить, что ветер такой силы поднимает огромные волны. И если до суши шторм не доберется, то для судов, находящихся в океане, он представляет серьезную опасность. / meteonovosti.ru /



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