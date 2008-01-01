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Новости погоды


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Ветер в Краснодарском крае ломает деревья


ИА "Метеоновости" / 14:20 Четверг, 27 февраля

  В Краснодарском крае снова ветрено и ненастно. Для зимы в этом регионе такая погода характерна. Особенно, для черноморского побережья. Вместо снега здесь идут дожди, бушуют ветра. Порывы ветра порой достигают ураганной силы. Сильными северо-восточными ветрами, называемыми норд-остом или борой, знаменит Новороссийск. И ветры эти дуют в холодное время года. Часто бора приносит в город серьезные разрушения, вызывает обледенение судов. Наиболее сильные ветры случаются в антициклоне. В этот раз виной ветреной погоды стал атмосферный фронт циклона с центром над Центральным районом. 26 и ночью 27 февраля ветер в Краснодарском крае достигал 23 м/с. И не обошлось без происшествий. В Новороссийске этот ветер сломал дерево.

28 февраля погодные условия в регионе будут определять атмосферные фронты. Пройдут дожди, в отдельных районах сильные. Скорость ветра составит 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /
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