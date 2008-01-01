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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 27 февраля



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь, морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,0..2,7 градуса; Северном 1,3..2,4 градуса, Северо-восточном 09..2,4 градуса, Восточном 1,2..1,8 градуса, Юго-восточном 1,0..1,9 градуса, Южном 1,2..2,4 градуса, Юго-западном 0,9..1,7 градуса, Западном 0,8..2,1 градуса, Северо-западном 1,3..2,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 1,1..1,3 градуса. На территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха 0,9..3,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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