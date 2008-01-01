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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 27 февраля



Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт циклона с центром над Ленинградской областью. При сплошной облачности местами еще будут приниматься слабые осадки. Температура воздуха в Москве 1.. 3 градуса, по области 0..3. Ветер южный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 90-95%. / meteonovosti.ru /



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