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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 27 февраля
Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт циклона с центром над Ленинградской областью. При сплошной облачности местами еще будут приниматься слабые осадки. Температура воздуха в Москве 1.. 3 градуса, по области 0..3. Ветер южный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 90-95%. / meteonovosti.ru /
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