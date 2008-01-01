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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:30 Пятница, 28 февраля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области -2..+3 градуса. Ветер западный 7-12 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 735 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.

Сохранится неустойчивая погода с колебаниями метеопараметров - высокая влажность, температура выше климатической нормы на 6-7 градусов, дефицит кислорода в приземном слое воздуха (ниже нормы на 17 единиц), низкое атмосферное давление. Весь февраль погода резко отличалась от привычной для Московского региона, что сказывалось на самочувствии и психо-эмоциональном состоянии жителей столицы. То, что погодные условия влияют на общее самочувствие человека, по мнению врачей, естественно и логично. При этом организм так или иначе старается приспособиться и адаптироваться к этим изменениям. Здоровым, молодым людям это удается сделать безболезненно, а возможные негативные изменения связаны в основном с проявлениями психологического дискомфорта. Людям старшего возраста, у которых имеется целый "букет" хронических болезней, или перенесшим острые сосудистые нарушения, травмы, гормональные расстройства, с синдромом хронической усталости и переутомлением, такие не характерные перепады для зимнего месяца погодные условия, являются еще одним стрессовым и нагрузочным фактором. Чтобы легче переносить внешние нагрузки, уменьшить погодообусловленные метеопатические реакции, необходима поддерживающая медикаментозная терапия, рекомендованная врачом, по возможности и если нет противопоказаний, можно применять общеукрепляющие и закаливающие методы.

Геомагнитный фон 28 февраля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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