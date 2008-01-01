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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:16 Пятница, 28 февраля

  Зима заканчивается, через день уже наступит весна, даже проводы зимы в нынешнем году совпадают с началом весны. Но, судя по погоде, или зима так и не пришла в столичный регион, или весна началась на месяц раньше срока. Сегодня, 28 февраля, днем воздух прогреется до +1..+3 градусов. Это выше нормы на 4 градуса, но далеко не рекордное значение. Рекорд максимальной температуры, +6,2 градуса, состоялся в 1998 году. А люта стужа, -25,6 градусов, осталась в летописи погоды от 28 ноября 1884 года. Случались и сильные осадки. В 1906 году на московскую землю выпало до 8,8 мм осадков. Снега на улице в это время обычно еще много, согласно многолетним наблюдениям, высота его достигает 38 см.

В прошлом, 2019 году, день был теплым. Температура воздуха превышала норму на 5 градусов. Ночью легкий мороз, до -2,1 градуса. А днем весеннее тепло, +3,5 градуса. Прошли небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Высота снежного покрова составила 26 см. Ниже нормы, но существенно выше, чем в нынешнем году. / meteonovosti.ru /
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Омолон

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Далтонгандж

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