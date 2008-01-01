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Неблагоприятная погода в Приволжье

ИА "Метеоновости" / 10:29 Пятница, 28 февраля



В конце недели неблагоприятные погодные условия ожидаются в Приволжском федеральном округе. В пятницу и субботу, 28 и 29 февраля, на юго-восточной периферии циклона, центр которого будет смещаться с Вологодской на Архангельскую область, усилится южный, юго-восточный ветер, местами в порывах до 15-20 м/с. При температуре около нуля пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные. Возможна метель, в некоторых районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах скользко.



В воскресенье, 1 марта, после прохождения холодного атмосферного фронта ветер перейдет на западную четверть, возможны порывы до 10-15 м/с. Местами пройдет небольшой снег. Температура на большей части территории понизится, ночью -2..-5, на севере до -10, днем 0..-5. Теплее будет на юге ≈ в Саратовской, Пензенской, Самарской областях днем +1.. +5. На дорогах гололедица, местами сильная. Атмосферное давление будет расти. / meteonovosti.ru /



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