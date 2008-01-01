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На юге весна в разгаре

ИА "Метеоновости" / 11:42 Пятница, 28 февраля



Небывалым теплом и многочисленными температурными рекордами нынешней зимой никого не удивить, особенно жителей европейской России. Здесь и зима очень теплая, и температурная аномалия более 7 градусов, и многочисленные рекорды тепла. 27 февраля отличился Южный федеральный округ. Здесь было тепло, как в апреле. В Крыму рекордсменами стали Феодосия (+18,2 градуса) и Ялта (+19,8 градуса). В Ростовской области столбики термометров достигли отметки 19,6 градуса (рекордсменом стал Цимлянск). Да и в самом Ростове-на-Дону воздух прогрелся до 18,6 градуса. Не отстает и Краснодарский край. +21.2 градуса в Краснодаре. В Ставропольском крае в Минеральных водах было +21,8. Но самая высокая температура в Дагестане: +23 градуса зафиксировано на станции Ахты. Многочисленные рекорды состоялись и на высокогорных станциях, хотя эти значения гораздо скромнее.



29 февраля температура воздуха в Крыму понизится, днем около 7..12 градусов. А на юге и на Кавказе теплый воздух еще задержится. / meteonovosti.ru /



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