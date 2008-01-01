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Начало весны в разных уголках европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:15 Пятница, 28 февраля



зимы. Считалось, что зима с этого дня уходит, а на смену ей придет теплая и солнечная весна. Хотя зима в большинстве областей европейской России выдалась очень теплая, а февраль больше напоминал март и даже начало апреля.



Проводы зимы принято отмечать с размахом, и празднуют, как правило, на улице. Но здесь немаловажно и то, какой будет погода.



В Крыму первый весенний день обещает быть малооблачным и ветреным, зато сухим и теплым, днем воздух прогреется до 9..14 градусов.



В Южном округе погода ненастная и ветреная, зато довольно теплая, днем +7..+12 градусов, по югу региона до +15.



В средней полосе осадков не ожидается, из-за облаков будет выгладывать солнце, температура воздуха даже немного выше, чем в начале весны: от -2 до +3 градусов.



На северо-западе пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. Днем термометры покажут от -2 до +3 градусов.



В Калининградской области +5..+10, но временами будет приниматься дождь.



На севере пройдет снег от небольшого до умеренного, на улице легкий мороз, 0..-5 градусов. В Мурманской области местами небольшой снег, -5..-10 градусов.



То есть, в большинстве областей европейской России погода очень подходит для гуляний. / meteonovosti.ru /



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