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Новости погоды
Начало весны в разных уголках европейской России
ИА "Метеоновости" / 12:15 Пятница, 28 февраля
В нынешнем году первый день весны совпадает с Проводами Масленицы. Очень символично, ведь согласно традиции, именно в последний день Масленичной недели сжигали чучело зимы. Считалось, что зима с этого дня уходит, а на смену ей придет теплая и солнечная весна. Хотя зима в большинстве областей европейской России выдалась очень теплая, а февраль больше напоминал март и даже начало апреля.
Проводы зимы принято отмечать с размахом, и празднуют, как правило, на улице. Но здесь немаловажно и то, какой будет погода.
В Крыму первый весенний день обещает быть малооблачным и ветреным, зато сухим и теплым, днем воздух прогреется до 9..14 градусов.
В Южном округе погода ненастная и ветреная, зато довольно теплая, днем +7..+12 градусов, по югу региона до +15.
В средней полосе осадков не ожидается, из-за облаков будет выгладывать солнце, температура воздуха даже немного выше, чем в начале весны: от -2 до +3 градусов.
На северо-западе пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. Днем термометры покажут от -2 до +3 градусов.
В Калининградской области +5..+10, но временами будет приниматься дождь.
На севере пройдет снег от небольшого до умеренного, на улице легкий мороз, 0..-5 градусов. В Мурманской области местами небольшой снег, -5..-10 градусов.
То есть, в большинстве областей европейской России погода очень подходит для гуляний. / meteonovosti.ru /
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