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На Северном Кавказе погода портится

ИА "Метеоновости" / 13:32 Пятница, 28 февраля



Синоптическая ситуация на юге ЕТР стремительно меняется. Уже в вечерние часы 28 февраля Северный Кавказ окажется в очередном циклоне. Вихрь переберется на акваторию Черного моря из Средиземноморья, атмосферные фронты его вытянутся вдоль Кавказского хребта. Погода в регионе станет портиться. Местами пройдут небольшие осадки. Днем дождь, ночью и в горах дождь с мокрым снегом и снегом. В Ставропольском крае и в Дагестане осадков не ожидается. 29 февраля будет очень ветрено. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а в горных районах Кабардино-Балкарии ожидается резкий штормовой ветер, в порывах до 25-30 м/с. Преобладающая температура 11..16 градусов, в горах около нуля. / meteonovosti.ru /



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