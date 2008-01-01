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Новости погоды


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Снегопад во Псковской области не прошел без последствий


ИА "Метеоновости" / 14:13 Пятница, 28 февраля

  На пути следования циклона и его атмосферных фронтов оказалась 27 февраля Псковская область. И снова снегопады, метели и порывистый ветер. Но температура воздуха здесь невысокая, около нуля градусов, а на юге и до +5, то только снегопадом циклон не ограничился. Осадки выпадали в смешанной фазе: дождь, снег и мокрый снег. И выпало их достаточно много, до 17 мм. Мокрый снег продолжался и ночью 28 февраля. Дул ветер, мели метели. Мокрый снег налипал на провода, ветви деревьев. Диаметр отложений достиг 35 мм. Под тяжестью снега не выдерживали и обрывались провода, ломались ветви. В настоящее время ведутся работы, ведь из-за разгула стихии электричество есть не везде. / meteonovosti.ru /
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