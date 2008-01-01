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Камчатку засыпает снегом

ИА "Метеоновости" / 15:16 Пятница, 28 февраля



Южные районы Камчатки вновь во власти стихии. Циклон с Курильских островов и его атмосферные фронты принесли снегопады и метели. 27 и ночью 28 февраля прошел сильный снег, в отдельных районах мокрый снег. Количество выпавших осадков достигло 16 мм. Следует отметить, что такой снегопад способствует росту снежного покрова на 16-17 см. Если это мокрый снег, то высота его будет заметно меньше, поскольку он плотнее. Не обошлось и без метели, ветер в порывах усиливался до 20 м/с.



29 февраля условия погоды в регионе будет определять активный атмосферный фронт. Пройдет снег различной интенсивности, в ночное время сильный. Ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. Лишь на севере полуострова существенных осадков не ожидается. Днем на юге термометры покажут +2..-3 градуса, при облачности до -13. На севере прохладнее, -3..-8, при облачности до -15, в Пенжинском районе -20..-25. / meteonovosti.ru /



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