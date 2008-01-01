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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:05 Суббота, 29 февраля



Окончание календарной зимы Московский регион закончит также под "аккомпанементы" Атлантики, атмосферные вихри которой на протяжении всего зимнего периода поставляли нам тёплый и влажный воздух. Сегодня 29 февраля Московия будет находиться на юго-западной окраине циклона, таким образом, сохранится преимущественно облачная, влажная дискомфортная погода гипоксического типа (дефицит кислорода в воздухе). Атмосферное давление будет слабо расти, но останется ниже нормальных значений. Максимальная температура воздуха в столице составит 1..3 градуса, по области -2..+3. Местами отметятся слабые осадки в виде снега, но количество этих осадков можно квалифицировать как несущественные, т. к. прироста снега они не образуют. Ветер юго-западного направления 7-12 м/с.



Этой зимой метеозависимым людям пришлось очень нелегко. Чаще обострялись хронические недуги, отмечались погод обусловленные обострения, особенно у лиц, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Частое формирование погодной гипоксии провоцировало обострения бронхиальной астмы и других заболеваний органов дыхания, осложненных кислородной недостаточностью. Сказывался на общем самочувствии, активности и настроении недостаток солнечного света, что проявлялось метеоневрозами и психо-эмоциональными расстройствами.



Профилактика и лечение по рекомендации врача, поддерживающие и улучшающие общее состояние методы, такие как контрастный душ, который по праву называют тренажером для сосудов (следует начинать с 38 градусов и постепенно понижать температуру воды), общие ванны с растительными и минеральными добавками, не нагрузочные спортивные и дыхательные упражнения, прогулки на воздухе), растительные адаптогены и витаминные комплексы помогут легче переносить не очень комфортные погодные условия уходящей зимы.



Геомагнитный фон 29 февраля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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