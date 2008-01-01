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Новости погоды
Озеро Ильмень выходит из берегов
ИА "Метеоновости" / 10:34 Суббота, 29 февраля
Гидрологическая обстановка в Новгородской области остается напряженной. Из-за аномально теплой погоды и осадков уровень воды в озере Ильмень начал повышаться.
По данным на 28 февраля, уровень воды в озере у деревни Войцы превышает неблагоприятную отметку на 4 см. Подтопление огородов и хозяйственных построек наблюдается в поселке Пролетарий и деревне Малое Лучно. Гидрологический прогноз неблагоприятный. Ожидается, что в период с 29 февраля по 6 марта уровень воды в озере Ильмень близ деревни Войцы будет колебаться в районе неблагоприятной отметки. / meteonovosti.ru /
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