Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
29 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Якутия - ни дня без рекорда


ИА "Метеоновости" / 11:34 Суббота, 29 февраля

  Атлантические циклоны, перемещаясь по акваториям арктических морей, продвигают далеко на восток очень теплый воздух, повышая температуру до рекордных значений. Вот и минувший день не стал исключением. Уже который день подряд в Якутии среднесуточная температура выше многолетних значений на 17-19, а местами и более, чем на 20 градусов.

На острове Котельном новый абсолютный максимум температуры для 28 февраля -6.9, что выше предыдущего на 3.3 градуса шестидесятилетней давности. В Тикси температура повышалась до рекордных значений -9.1, тем самым обновился абсолютный максимум 1990 года, который составлял -9.5 градуса. Рекордно высокие температуры 28 февраля зафиксированы в Юбилейной и Чокурдахе -9.2 градуса.

В первый день календарной весны в Тикси без существенных осадков, разыграется метель при ветре 15-16 м/с, в бухте до штормового, 20-25 м/с, днем от 13 до 15 градусов мороза.

Небольшой снег пройдет на северо-западе Якутии, на западе и юге - местами, преобладающая температура днем -15..-20, на юге и юго-западе -9..-14, на востоке и севере -20..-25, в Оймяконе до 30 градусов мороза. Среднесуточная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 4 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Сб.
29 фев.
0
Вс.
1 мар.
+5
Пн.
2 мар.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Накхонсаван		 -36
Усть-Нера

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Месджеде-Солеймани

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100