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Якутия - ни дня без рекорда

ИА "Метеоновости" / 11:34 Суббота, 29 февраля



Атлантические циклоны, перемещаясь по акваториям арктических морей, продвигают далеко на восток очень теплый воздух, повышая температуру до рекордных значений. Вот и минувший день не стал исключением. Уже который день подряд в Якутии среднесуточная температура выше многолетних значений на 17-19, а местами и более, чем на 20 градусов.



На острове Котельном новый абсолютный максимум температуры для 28 февраля -6.9, что выше предыдущего на 3.3 градуса шестидесятилетней давности. В Тикси температура повышалась до рекордных значений -9.1, тем самым обновился абсолютный максимум 1990 года, который составлял -9.5 градуса. Рекордно высокие температуры 28 февраля зафиксированы в Юбилейной и Чокурдахе -9.2 градуса.



В первый день календарной весны в Тикси без существенных осадков, разыграется метель при ветре 15-16 м/с, в бухте до штормового, 20-25 м/с, днем от 13 до 15 градусов мороза.



Небольшой снег пройдет на северо-западе Якутии, на западе и юге - местами, преобладающая температура днем -15..-20, на юге и юго-западе -9..-14, на востоке и севере -20..-25, в Оймяконе до 30 градусов мороза. Среднесуточная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 4 градуса. / meteonovosti.ru /



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