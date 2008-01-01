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Новости погоды


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На Таймыре сильный ветер, метели и очень тепло


ИА "Метеоновости" / 12:45 Суббота, 29 февраля

  Накануне Таймыр находился в передней части циклона, центр которого находился в районе Северной Земли. Его влияние выразилось в усилении ветра до штормового, 27 м/с, кружили продолжительные метели. А на крайней северной материковой точке России - мысе Челюскин - Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 18 градусов. В результате был обновлен абсолютный максимум для 28 февраля: новый -8.5, что выше предыдущего на 0.4 градуса, продержавшегося с 1971 года.

В первый день календарной весны о себе заявит новый циклон, уроженец Атлантики, его центр переместится на акваторию Карского моря. На севере Таймыра в отдельных районах с небольшим снегом, метелями, на побережье ветер окрепнет до 15-18 м/с.

На юге Таймыра снег небольшой и местами, а ветер сильнее, 18-23 м/с, и с метелями. / meteonovosti.ru /
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