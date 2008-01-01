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Омская область территория аномального тепла

ИА "Метеоновости" / 13:10 Суббота, 29 февраля



В минувшую пятницу Омская область находилась в обширном теплом секторе циклона. Среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 12-13 градусов, что и стало причиной обновления инструментальных наблюдений за погодой.



В Омске 28 февраля был установлен новый абсолютный максимум для этого дня +2.4, что выше предыдущего на 0.5 градуса наблюдавшегося в 2016 году.



В населенном пункте Одесское это уже третий рекорд за месяц. 28 февраля столбик термометра добрался до отметки 1.7, прежний абсолютный максимум 0.7 градуса зафиксирован в 2015 году.



В последний день календарной зимы. 29 февраля, в Омской области сохранится теплая погода, преимущественно без осадков, после полудня до +5 градусов. Велика вероятность обновления абсолютного максимума для этого дня. Пока рекорд температуры для 29 февраля в Омске 1.9 градуса за 2008 год.



Первый весенний день в Омской области каких-либо существенных изменений в погоде не сулит. В теплом секторе циклона, при переменной облачности преимущественно без осадков и до 5 градусов тепла. / meteonovosti.ru /



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