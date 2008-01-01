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Рекордно высокие температуры Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:41 Суббота, 29 февраля



Февраль заключительный месяц зимы, в течение которого на Европейской территории господствовал теплый атлантический воздух. Редкий день обходился без рекордно высоких значений, вот и минувший не стал исключением.



Инструментальные наблюдения за погодой 28 февраля обновились в Йошкар-Оле (Республика Марий-Эл), где воздух разогрелся до 5.1, в населенном пункте Каменная Степь (Воронежская область) до 9.7, в Пензе до 6.9, в Ульяновске до 4.9 градусов.



Рекордно высокие значения, причем не один раз, зафиксированы в Саратовской области. Среди рекордсменов Балашов и Александров Гай с температурой 10.3, в Ершове 8.4, в Саратове 7.5 градуса.



В Казани столбик термометра добрался до отметки 5.6, в Уфе (Республика Башкортостан) 3.9 градуса.



Обновились инструментальные наблюдения за погодой и в Волгоградской области. В Урюпинске новый абсолютный максимум суток 28 февраля 12.2, во Фролово 12.5 градусов.



Рекордное тепло распространилось и на южные районы Европейской России. В двух городах Ставрополья: Минеральных Водах и Кисловодске новый абсолютный максимум для 28 февраля 21.9 и 18.2 градуса соответственно.



В Чечне тоже зафиксированы рекордно высокие температуры: в Грозном 18.1, Гудермесе 17.4. По количеству рекордов лидирует Дагестан: в Дербенте 28 февраля было 12.9, в Буйнакске 21.3, в столице республике - Махачкале 14.9 градуса.



Предстоящий день в большинстве районов Европейской территории ожидается теплым, среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 6-8 градусов, а значит, без рекордов не обойдется. / meteonovosti.ru /



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