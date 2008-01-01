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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:15 Воскресенье, 1 марта



Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Максимальная температура днем в Москве 1..3, по области -2 ..+3 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



Погода в Москве и области по медицинской оценке умеренно комфортная с мало выраженными колебаниями метеопараметров - слабый рост атмосферного давления до нормальных значений, температура от -2 ночью и до +4 днем, содержание кислорода в воздухе в пределах нормы. Несмотря на тенденцию к улучшению погоды, у метеозависимых людей, предрасположенных к спастическим реакциям, могут отмечаться головные боли, сосудистые спазмы и приступы мигрени, причиной может являться неустойчивое атмосферное давление. Довольно комфортный характер погоды позволяет совершать терренкуры, прогулки на воздухе. Можно заниматься скандинавской ходьбой и дыхательной гимнастикой, что способствует улучшению кислородного баланса в организме и снижению проявлений гиподинамии.



Геомагнитный фон 1 марта прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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