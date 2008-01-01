Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
1 марта 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:15 Воскресенье, 1 марта

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Максимальная температура днем в Москве 1..3, по области -2 ..+3 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

Погода в Москве и области по медицинской оценке умеренно комфортная с мало выраженными колебаниями метеопараметров - слабый рост атмосферного давления до нормальных значений, температура от -2 ночью и до +4 днем, содержание кислорода в воздухе в пределах нормы. Несмотря на тенденцию к улучшению погоды, у метеозависимых людей, предрасположенных к спастическим реакциям, могут отмечаться головные боли, сосудистые спазмы и приступы мигрени, причиной может являться неустойчивое атмосферное давление. Довольно комфортный характер погоды позволяет совершать терренкуры, прогулки на воздухе. Можно заниматься скандинавской ходьбой и дыхательной гимнастикой, что способствует улучшению кислородного баланса в организме и снижению проявлений гиподинамии.

Геомагнитный фон 1 марта прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
3:00
местное
-2
Вс.
1 мар.
+4
Пн.
2 мар.
+3
Вт.
3 мар.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Однадатта		 -38
Томпо

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Акола

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100