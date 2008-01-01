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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:54 Воскресенье, 1 марта

  Позади осталась зима, которая в нынешнем сезоне оказалась аномально теплой. В Москве в течение февраля пять раз обновлялись абсолютные максимумы температуры.

Но в далеком прошлом первый день календарный весны случался с крепкими морозами. Так, в 1881 году в ночь на 1 марта температура воздуха понижалась до -30, что и стало абсолютным минимумом этих суток.

Двадцать лет тому назад, в 2000 году 1 число было по-весеннему теплым, после полудня было зафиксировано +5.7 градусов.

В 1895 году в Москве прошли сильные осадки , выпало чуть более 50% от месячной нормы (19.4 при норме в 34 мм).

В прошлом, 2019 году, в ранние утренние часы в столице отмечался легкий заморозок до -0.9 градуса, а днем температура повысилась до +1.9. За сутки в Москве выпало 2.9 мм, высота снежного покрова составляла 26 мм. / meteonovosti.ru /
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