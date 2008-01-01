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Последние рекорды зимы

ИА "Метеоновости" / 11:07 Воскресенье, 1 марта



Последний день зимы отметился новыми температурными рекордами на территории России и не только. Рекорды больше никого не удивляют, специалисты их лишь констатируют, а жители ощущают на себе. Самые большие положительные аномалии температуры в Сибири. От Ямала и Таймыра до Казахстана средние суточные температуры превышают климатическую норму на 12-14 градусов. На ряде арктических островов Сибири и Якутии были "побиты" рекорды тепла. А в Чокурдахе ( Якутия) температура 29 февраля повышалась до -9,1 градуса, что превысило абсолютный максимум температуры 1968 года более чем на 7 градусов! Были превышены абсолютные максимумы температуры в Петропавловске-Камчатском, в ряде городов Амурской области и хабаровского края. Не устояли Новосибирская, Омская, Ульяновская, Саратовская, Пензенская, Рязанская, Волгоградская области,а также Татарстан, Чувашия и республика Марий Эл, где в отдельных городах максимальная температура превысила климатический максимум. Были превышены рекорды тепла в ряде городов Дагестана, а также в Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана и особенно много их было в Казахстане. А в столице Казахстана Нур-Султан температура повышалась до +2,7 градуса ( предыдущий рекорд -0,3 градуса отмечался в 2008 году). Ну, а судя то тому как началась весна, новые рекорды не исключены. / meteonovosti.ru /



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