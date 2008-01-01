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Новые сюрпризы Атлантики

ИА "Метеоновости" / 12:45 Воскресенье, 1 марта



Шторм "Хорхе" принес ненастную погоду на Британские острова и не только. Штормовой ветер (порывы местами достигали 29-37 м/с) и сильные осадки ( до 28-34 мм) отмечались вчера в ряде районов страны. Сложная ситуация складывалась и в Ирландии, где порывы ветра достигали 30 м/сек, а осадков за прошедшие сутки выпало местами до 17 мм. Предупреждение "красного" уровня опасности и сегодня действует в графствах Голуэй и Клэр, где порывы ветра могут превышать 25 м/с. В этих графствах начались наводнения, закрыты десятки участков дорог. В остальной части страны, где ветер ослабевает, объявлено предупреждение "оранжевого" уровня.



Досталось не только Британским островам. Во Франции обошлось почти без осадков, но вот порывы ветра достигали в отдельных районах 26-32 м/с; в Бельгии и Швейцарии ветер усиливался до 26-30 м/с; в Нидерландах до 25-28 м/с. Успел "Хорке" отметиться ураганным ветром ( до 27-30 м/с) в Дании и Норвегии, где местами еще и прошли сильные осадки (выпало до 40 мм). И даже в Германии он напомнил о себе сильным ветром. Так на севере страны порывы его в отдельных районах достигали 30 м/с. Шторм постепенно теряет силу, а вот его последствия придется еще долго устранять. / meteonovosti.ru /



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