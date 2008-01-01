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Где выше сугробы?

ИА "Метеоновости" / 13:43 Воскресенье, 1 марта



Нынешняя, уже прошедшая зима, так и не позволила открыть лыжный сезон в Центре России. А вот на Европейском Севере, где хоть и были оттепели, снега выпало немало - постарались атлантические циклоны. Высота снега в последний день зимы составляла от 50 до 100 см. Только в Мурманской области за февраль выпало две месячные нормы осадков и даже оттепели, что случались в течение месяца, не справились со снегом. На Верхней Волге высота снега в последний день зимы составляла 40-60 см, на Средней 10-30 см.



Выше метра сугробы в нижнем течение Оби, в Алтайском крае. В красноярском крае, вблизи Туруханска высота снега превысила 110 см. Но самые высокие на территории России сугробы намело на юге Камчатского края, где в бассейне реки Камчатка их высота превысила 160 см. Около 120 см снега выпало на восточном побережье северной половины Камчатского края. / meteonovosti.ru /



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