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Тепло на юге Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 14:29 Воскресенье, 1 марта



Аномально теплая погода отмечалась на юге Западной Сибири. Так Омске 29 февраля был даже "побит" рекорд тепла: максимальная температура воздуха составила +3,9 градуса, что более чем на 3 градуса выше предыдущего рекорда 2004 и 2016 года. Не устояли рекорды и в ряде городов Новосибирской области. Сегодня там, а также на юге Тюменской области еще тепло, 0,+5 градусов. К понедельнику холодный атмосферный фронт немного понизит температуру, днем уже -4,+1 градус, увеличится вероятность осадков.



А вот в Новосибирской, Томской областях, в Кемеровском крае и на Алтае 2 марта еще малооблачно и тепло: днем в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и Алтайском крае 0,+5, в Кемеровской области и в Алтайском крае температура местами поднимется до +9 градусов. Еще теплее, +2,+7, местами до +15 градусов в республике Алтай. Туда холодный атмосферный фронт доберется лишь ко вторнику. / meteonovosti.ru /



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