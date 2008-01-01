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Новости погоды


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Тепло на юге Западной Сибири


ИА "Метеоновости" / 14:29 Воскресенье, 1 марта

  Аномально теплая погода отмечалась на юге Западной Сибири. Так Омске 29 февраля был даже "побит" рекорд тепла: максимальная температура воздуха составила +3,9 градуса, что более чем на 3 градуса выше предыдущего рекорда 2004 и 2016 года. Не устояли рекорды и в ряде городов Новосибирской области. Сегодня там, а также на юге Тюменской области еще тепло, 0,+5 градусов. К понедельнику холодный атмосферный фронт немного понизит температуру, днем уже -4,+1 градус, увеличится вероятность осадков.

А вот в Новосибирской, Томской областях, в Кемеровском крае и на Алтае 2 марта еще малооблачно и тепло: днем в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и Алтайском крае 0,+5, в Кемеровской области и в Алтайском крае температура местами поднимется до +9 градусов. Еще теплее, +2,+7, местами до +15 градусов в республике Алтай. Туда холодный атмосферный фронт доберется лишь ко вторнику. / meteonovosti.ru /
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местное
+5
Пн.
2 мар.
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Вт.
3 мар.
+3
Ср.
4 мар.
+8
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Гаруя		 -38
Усть-Нера

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Агартала

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