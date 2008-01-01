Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
2 марта 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:11 Понедельник, 2 марта

  Предстоящим днём столица и область останутся под влиянием атмосферных фронтов североатлантического циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура днем 2..4, в центре до +6, по области от -1 до +4 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.

В столичном мегаполисе влажно-ветреная дискомфортная погода на фоне неустойчивого атмосферного давления и пониженного содержания кислорода в воздухе. Метеозависимые люди по-прежнему остаются в группе риска. Прежде всего, это страдающие заболеваниями органов дыхания, особенно тяжело переносятся такие внешние условия при бронхиальной астме и дыхательной недостаточности, обостряются болезни суставов и эндокринные нарушения. Дефицит кислорода в воздухе и частые, не ритмичные колебания атмосферного давления являются постоянным стрессом для гипертоников и гипотоников, для людей, перенесших сосудистые нарушения, страдающих ишемической болезнью сердца. Уменьшить влияние не комфортных погодных условий помогут, в первую очередь, профилактические и лечебные мероприятия рекомендованные врачом, соблюдение режима труда и отдыха, домашние средства, помогающие улучшить общее самочувствие. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+2
Пн.
2 мар.
+3
Вт.
3 мар.
+3
Ср.
4 мар.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Сидней		 -32
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Кульякан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100