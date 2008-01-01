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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:11 Понедельник, 2 марта



Предстоящим днём столица и область останутся под влиянием атмосферных фронтов североатлантического циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура днем 2..4, в центре до +6, по области от -1 до +4 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.



В столичном мегаполисе влажно-ветреная дискомфортная погода на фоне неустойчивого атмосферного давления и пониженного содержания кислорода в воздухе. Метеозависимые люди по-прежнему остаются в группе риска. Прежде всего, это страдающие заболеваниями органов дыхания, особенно тяжело переносятся такие внешние условия при бронхиальной астме и дыхательной недостаточности, обостряются болезни суставов и эндокринные нарушения. Дефицит кислорода в воздухе и частые, не ритмичные колебания атмосферного давления являются постоянным стрессом для гипертоников и гипотоников, для людей, перенесших сосудистые нарушения, страдающих ишемической болезнью сердца. Уменьшить влияние не комфортных погодных условий помогут, в первую очередь, профилактические и лечебные мероприятия рекомендованные врачом, соблюдение режима труда и отдыха, домашние средства, помогающие улучшить общее самочувствие. / meteonovosti.ru /



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