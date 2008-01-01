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Начало марта в Москве идет на рекорд

ИА "Метеоновости" / 10:50 Понедельник, 2 марта



Первая неделя весны обещает порадовать жителей столицы рекордным теплом. 5 и 6 марта, когда погоду в столичном регионе будет формировать западная периферия антициклона, температура воздуха в городе повысится до 7..10 градусов. А это значит, что не устоят исторические максимумы температуры воздуха. Для 5 марта это +8,9 градуса (1995год), для 6 марта +6,4 градуса ( 1995 год).



Расчеты показывают, что всплеск тепла не будет продолжительным, зима еще напомнит о себе и снежком и морозцем. / meteonovosti.ru /



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