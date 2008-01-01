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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:53 Понедельник, 2 марта



Март подхватил у февраля курс на тепло и не собирается что-либо менять. Как и в последний зимний месяц, его температурный режим заметно опережает календарь. Средняя суточная температура 2 марта может превысить климатическую норму на 5-7 градусов. Максимальная же температура воздуха в первый рабочий день на этой неделе составит 2..4, в центре города и все 6 градусов. При прохождении атмосферного фронта местами идут дожди.



Ну, а по данным многолетних наблюдений самым теплым днем было 2 марта в 1995 году, когда температура повышалась до +5,7 градусов. А самая холодная ночь была более ста лет назад (в 1884 году), когда температура опускалась до -26.0 градусов.



2 марта 2019 года было холоднее обычного: минимальная температура воздуха составляла -12,1, а максимальная -3,3 градуса. Ночью прошел небольшой снег, и к утру высота сугробов подросла до 29 см. / meteonovosti.ru /



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