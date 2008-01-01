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В Санкт-Петербург вернулись сырость и оттепель

ИА "Метеоновости" / 10:55 Понедельник, 2 марта



В конце минувшей недели в Санкт-Петербург заглянула мягкая зима. После волны экстремального тепла, накрывшей город в середине февраля, в заключительные дни месяца положительная температурная аномалия сократилась до 1-2 градусов. Но самым главным сюрпризом для жителей Северной столицы стал выпавший на стыке зимы и весны снег и образовавшийся снежный покров, которого петербуржцы не видели почти три недели. Раскрашенный белой кистью город волшебным образом преобразился и предложил по-новому взглянуть на красоту своей неповторимой архитектуры.



Но долго снег не залежится. Непродолжительное похолодание завершилось, с началом календарной весны вернулась оттепельная погода.



В ближайшие дни в городе ночью около нуля, днем +3..+5. Пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег), на дорогах гололедица, местами возможен туман. В середине недели небольшой волновой циклон, перемещающийся с Прибалтики на Финляндию, принесет интенсивные осадки в виде дождя с мокрым снегом и порывистый юго-восточный ветер. К выходным антициклон "все уладит" - облачно с прояснениями и без осадков, дневная температура существенно не изменится, ночью небольшие заморозки. / meteonovosti.ru /



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