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Арктическое побережье Якутии во власти ураганных ветров

ИА "Метеоновости" / 11:52 Понедельник, 2 марта



В минувшее воскресенье небольшой циклон, который перемещался по акваториям арктических морей, отметился штормовым ветром на арктическом побережье Якутии, на мысе Быков и в бухте Тикси 25-26 м/с.



В предстоящие сутки очередной атлантический циклон приблизится к Таймыру, охватывая своим влиянием и арктическое побережье Якутии. 3 марта пройдут небольшие, местами умеренные снегопады, разыграются метели, порывы ветра местами достигнут 17-22 м/с, на востоке и побережье до штормового 22-27 м/с, а местами и вовсе до ураганного, 32-37 м/с.



В среду, 4 марта, будут продолжаться снегопады разной интенсивности и продолжительности, метели, на востоке и побережье ветер 18-23 м/с, в ночные часы он еще может разгоняться до ураганного, 28-33 м/с. Днем циклон проследует на восток и ветер чуть ослабеет в порывах не более 30 м/с.



В четверг, 5 марта, снег небольшой, но местами еще сохранятся метели, ветер на востоке и побережье ослабеет до штормового, местами 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /



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