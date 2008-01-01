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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:26 Понедельник, 2 марта
В 12 часов в Москве облачная погода, слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 3,3..4,0 градуса; Северном 2,0..3,7 градуса, Северо-восточном 2,0..3,6 градуса, Восточном 2,8..3,2 градуса, Юго-восточном 2,7..3,5 градуса, Южном 2,7..3,6 градуса, Юго-западном 2,3..3,3 градуса, Западном 1,5..3,1 градуса, Северо-западном 1,9..3,1 градуса.
В Зеленограде слабый дождь, температура 1,8..2,0 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 2,1..3,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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