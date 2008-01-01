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Прошедшая зима - начало новой климатической эпохи ?

ИА "Метеоновости" / 12:32 Понедельник, 2 марта



Зима 2019-2020 года удивила москвичей аномальным, а в отдельные дни и рекордным теплом. В результате, этот сезон оказался самый теплый за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений. Средняя температура за сезон 2019-2020 года составила 0 градусов, что выше нормы на 7,7 градуса.



В течение зимнего сезона рекорды максимальной температуры воздуха перекрывались 11 раз: 3 раза в декабре, 3 в январе и 5 раз в феврале.



Самая низкая температуры за этот зимний сезон наблюдались в феврале: 7 февраля на ВДНХ воздух остывал до -15 градусов. И самое высокое значение температуры тоже пришлись на февраль, 20 и 21 февраля воздух прогревался до 7.7 и 7.8 градусов соответственно.



Зимний сезон 2019-2020 далеко опередил по теплу зиму 1960-1961 годов с аномалией сезона +4.9 градуса.



По осадкам нынешний зимний сезон оказался близким к норме. Самым скупым месяцем стал декабрь, при норме 56 мм на ВДНХ выпало 32.5 мм. В январе норма была перевыполнена, выпало 54.5, при норме в 42 мм; февраль тоже не поскупился на осадки, выпало 39.6 при норме 36 мм. В итого, осадков за сезон выпало 94% от нормы.



Снега в прошедшую зиму столица недобрала, максимальная высота его была в январе, на ВДНХ она составляла 11 см, в районе МГУ 15 см, на Балчуге 7 см, в районе Тушино 17 см. К концу февраля часть столицы освободилась от снежного покрова, что случается в Москве реже 1 раза в столетие.



Прошедшая аномально теплая зима в Москве может положить начала новой климатической эпохе. / meteonovosti.ru /



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