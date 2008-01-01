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Новости погоды


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Рекордное тепло заглянуло на Дальний Восток


ИА "Метеоновости" / 13:13 Понедельник, 2 марта

  Весна стремительно ворвалась в традиционно холодные районы России в это время года - в Якутию и Магаданскую область, отметившись рекордным теплом.

1 марта большую часть Якутии и континентальные районы Магаданской области пригрел солнечный антициклон. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 10-12, местами на 14, в Магаданской области на 3-5 градусов. В условия солнечной, штилевой погоды обновились инструментальные наблюдения.

В Сеймчане (Магаданская область) температура повысилась до -13.8, что выше предыдущего абсолютного максимума для 1 марта всего-навсего на 0.3 градуса, наблюдавшегося в прошлом, 2019 году.

Рекордное тепло наблюдалось и в Якутии. В населенном пункте Саскылах новый абсолютный максимум для 1 марта теперь -12.0, предыдущий -12.6 градусов продержался восемьдесят лет.

Обновились инструментальные наблюдения и в поселке Чокурдах, где новый абсолютный максимум суток 1 марта -15.8, прежний -16 градусов зафиксирован в 1971 году. / meteonovosti.ru /
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