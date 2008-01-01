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В Карелии и Армавире выпало очень много осадков

ИА "Метеоновости" / 13:36 Понедельник, 2 марта



Атлантические циклоны один за другим проникают на территорию Европейской России, обеспечивая осадками разной интенсивности и продолжительности. Первыми на пути циклонов оказываются северо-западные районы.



Вот и первый день календарной весны, 1 марта, войдет в историю метеорологических наблюдений за погодой в Карелии, как самый ненастный. Атмосферный фронт, который следовал с запада на восток, отметился сильными осадками. Рекордное количество досталось Сортавале, где за сутки выпало 8.2 мм, предыдущий рекорд 7.4 мм наблюдался 1 марта в 1984 году.



В предстоящие пару днем в Карелии местами будут перепадать небольшие осадки, в середине недели они будут сопровождаться порывистым, до 15 м/с, ветром. А вот в четверг, с приближением с запада нового циклона, осадки в виде снега, мокрого снега, по югу с дождем, станут более интенсивные, в южных районах Карелии - местами сильные, в отдельных районах налипание мокрого снега, ветер разгонится до 15-17 м/с.



Обновился рекорд по осадкам и на юге Европейской территории, в Армавире (Краснодарский край) за сутки 1 марта налило 11 мм, прежний рекорд 8 мм зафиксирован в этот день в 1977 и 1983 годах.



В ближайшие пару дней на юге Европейской территории, на фоне повышенного давления, осадков почти не будет. / meteonovosti.ru /



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