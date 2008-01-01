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Аномальное тепло у наших западных соседей

ИА "Метеоновости" / 13:44 Понедельник, 2 марта



Чересчур активная в нынешнем зимнем сезоне Атлантика, неутомимо поставляет циклоны, которые не скупятся на осадки, и тепло. В большинстве районов Европейской территории среднесуточная температура воздуха заметно выше климатической нормы, и редкий день обходится без рекордно высоких значений.



У наших западных соседей ситуация складывается примерно по такому же сценарию. В первый день календарной весны, 1 марта в Вильнюсе обновился абсолютный максимум для этого дня, новый 8.5, что выше предыдущего на 2.1 градуса, продержавшегося с 2017 года.



В предстоящие сутки очередной циклоны выйдет к берегам Балтики, а вместе с ним и новая порция тепла. Среднесуточная температура воздуха ожидается выше многолетних значений на 4-6 градусов, а значит можно рассчитывать на новые рекорды температуры. / meteonovosti.ru /



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