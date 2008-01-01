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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 2 марта



В 15 часов в Москве облачная погода, в отдельных округах слабый дождь, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,3..5,0 градуса; Северном 3,7..4,9 градуса, Северо-восточном 3,5..4,8 градуса, Восточном 4,0..4,3 градуса, Юго-восточном 3,5..4,4 градуса, Южном 3,5..4,7 градуса, Юго-западном 3,1..4,2 градуса, Западном 3,7..4,3 градуса, Северо-западном 3,3..4,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 3,5..3,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 3,2..4,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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