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Новости погоды


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О погоде вечером в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 2 марта

  Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт циклона с центром над Белым морем. При сплошной облачности местами еще будет приниматься слабый дождь. Температура воздуха в Москве 2.. 4 градуса, по области 1.. 4. Ветер юго-западный 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 90-95%. / meteonovosti.ru /
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Гаруя		 -39
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