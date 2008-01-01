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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 2 марта
Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт циклона с центром над Белым морем. При сплошной облачности местами еще будет приниматься слабый дождь. Температура воздуха в Москве 2.. 4 градуса, по области 1.. 4. Ветер юго-западный 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 90-95%. / meteonovosti.ru /
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