

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 2 марта



Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт циклона с центром над Белым морем. При сплошной облачности местами еще будет приниматься слабый дождь. Температура воздуха в Москве 2.. 4 градуса, по области 1.. 4. Ветер юго-западный 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 90-95%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



