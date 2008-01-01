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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:31 Вторник, 3 марта



Предстоящим днём столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 4..6, по области 1..6 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Характер погоды в столичном регионе изменится мало: по-прежнему тепло, влажно, умеренно сниженное содержание кислорода в воздухе, отмечаются небольшие колебания атмосферного давления на слабо пониженном его фоне. Этой зимой погода для метеозависимых людей становилась причиной недомогания, и начало марта также не балует комфортом. Люди с проявлениями хронической усталости и переутомления, с неустойчивыми сосудистыми реакциями, особенно артериальной гипертонией и вегето-сосудистой дистонией, частыми приступами мигрени, стенокардией, а также с бронхо-легочной патологией, постоянно ощущали негативное влияние частых перепадов метеорологических параметров. Уменьшить зависимость от погоды и повысить толерантность к ее неблагоприятным воздействиям, помогут, прежде всего, профилактика и лечение, строгое соблюдение рекомендаций врачей. Помогут и поддерживающие методы: полноценный сон, соблюдение режима труда и отдыха, простой комплекс упражнений для утренней зарядки и контрастный душ, а горячий травяной чай вместо утреннего кофе, благотворно влияют на самочувствие и улучшают тонус сосудов. / meteonovosti.ru /



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