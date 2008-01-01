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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:36 Вторник, 3 марта



Начало марта показывает, что он не хочет отставать от зимних месяцев, стремясь установить свои рекорды.



Но 3 марта ему это не удастся. Абсолютный максимум этого дня 9 градусов останется за 1992 годом. Как, впрочем, и абсолютный минимум этих суток, -28.1 градуса, который держится с 1919 года.



1 марта 1954 года вошло в историю метеорологических наблюдений, как ненастный, выпало 15 мм при норме 34 мм, почти 50%.



В прошлом, 2019 году в Москве среднесуточная температура воздуха составляла -4.7 градуса, ночью морозец усиливался до -8.1, а днем ослабел до -1.1 градуса. Шел снег, наиболее интенсивный ночью, выпало до 3 мм осадков, высота снежного покрова составляла 31 см. / meteonovosti.ru /



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