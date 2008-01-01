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Новости погоды


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На европейском севере еще шумят метели


ИА "Метеоновости" / 11:07 Вторник, 3 марта

  Крайний северо-запад России не спешит вступить в весеннюю пору. Температура воздуха здесь вполне соответствует норме. А вот непосредственная близость к атлантическим циклонам формирует неустойчивую погоду с осадками, которые идут еще в виде снега, и порывистым ветром. В минувшие сутки Мурманская область и Карелия оказались на пути небольшого по площади, но активного циклонического вихря. В Мурманской области весь день и ночь на вторник шел сильный снег, Уже в первые дни месяца копилка пополнилась на 14 мм. Снег сопровождался метелями и усилением ветра до 21 м/с. Снегопады, хотя и не такие интенсивные, прошли на севере Карелии и западе Архангельской области. На арктическом побережье при ветре 20-22 м/с бушевали метели.

Сегодня, по мере продвижения циклона северо-восток, неблагоприятная погода будет в Ненецком а.о. и Республике Коми: сильный ветер и осадки преимущественно в виде снега, на юге Коми вперемежку с дождем.

А уже 4 марта на Кольский полуостров пожалует арктический антициклон. Осадки прекратятся, а морозы усилятся. Среднесуточная температура предполагается на 2 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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